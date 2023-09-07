У Румунії можуть евакуювати людей із села навпроти Ізмаїла через атаки безпілотників РФ

Село Плауру розташоване не більше ніж за 300 метрів від порту Ізмаїл. Через останні атаки РФ по півдню Одеської області влада Румунії задумалася про евакуацію своїх громадян, які можуть постраждати внаслідок падіння дронів.

"Тудор Чернега звернувся до влади з проханням підтримати мешканців села Плауру, які вже понад місяць повідомляють, що російські дрони, які атакують український порт Ізмаїл, пролітають над їхніми будинками, а деякі з них падають дуже близько до міста", - йдеться у повідомленні.

Фото: Плауру (deepstatemap.live)

Зазначається, що не всі мешканці села хочуть покидати свої будинки.

"Під час зустрічі з міністром оборони я також врахував можливість добровільного переміщення. Мені залишається зв'язатися з місцевими жителями, а тим, хто бажає переселитися добровільно, має бути забезпечено такі самі умови, як і українцям, а саме проживання та харчування", - заявив Тудор Чернега.

Що цьому передувало

В ніч на 4 вересня російські окупанти вкотре здійснили атаку дронами-камікадзе "Шахед" на портову інфраструктуру України в Одеській області.

Як відзначили в Міністерстві закордонних справ України, БпЛА вдарили також й по території Румунії, втім румунські МЗС й Міноборони цю інформацію одразу спростували.

Зокрема інформацію спочатку заперечив й президент Клаус Йоганніс. Пізніше лідер країни все ж визнав це та заявив, що після обстеження території було виявлено фрагменти, які "можуть бути від дрона".

Місцеві журналісти побували на місці удару російського БпЛА, який нещодавно впав на території Румунії. Там можна побачити обгорілі дерева та уламки самого ж безпілотника.