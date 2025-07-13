У Румунії на людному пляжі виявили ймовірний уламок безпілотника (фото)
У Румунії на пляжі курорту Ефоріє-Суд знайшли невідомий предмет, який схожий на уламок безпілотника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на румунську газету Adevărul.
Невідомий металевий об'єкт на пляжі виявив рибалка. Після цього він одразу повідомив владу про знахідку. Туристи стверджують, що це було крило дрона.
Фото: ймовірний уламок дрона, який знайшли на пляжі (adevarul.ro)
На місце інциденту направили співробітників бригади з боротьби з тероризмом. Про знахідку також повідомили в Міністерство оборони Румунії. Влада проводить перевірку, щоб точно визначити, що являє собою невідомий об'єкт.
Газета звертає увагу, що станом на зараз пляжі на курорті Ефоріє-Суд повні туристів.
Російські дрони літають над Румунією
Нагадаємо, російські ударні дрони вже неодноразово залітали в повітряний простір Румунії.
Після таких нальотів на румунській території виявляли уламки від російських "Шахедів".
Реакція румунської влади обмежувалася "рішучим засудженням". Тільки в травні цього року Бухарест дозволив збивати невідомі дрони над Румунією.
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