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У Румунії на людному пляжі виявили ймовірний уламок безпілотника (фото)

Неділя 13 липня 2025 10:52
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У Румунії на людному пляжі виявили ймовірний уламок безпілотника (фото) Ілюстративне фото: на пляжі в Румунії знайшли уламок дрону (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Румунії на пляжі курорту Ефоріє-Суд знайшли невідомий предмет, який схожий на уламок безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на румунську газету Adevărul.

Невідомий металевий об'єкт на пляжі виявив рибалка. Після цього він одразу повідомив владу про знахідку. Туристи стверджують, що це було крило дрона.

У Румунії на людному пляжі виявили ймовірний уламок безпілотника (фото)Фото: ймовірний уламок дрона, який знайшли на пляжі (adevarul.ro)

На місце інциденту направили співробітників бригади з боротьби з тероризмом. Про знахідку також повідомили в Міністерство оборони Румунії. Влада проводить перевірку, щоб точно визначити, що являє собою невідомий об'єкт.

Газета звертає увагу, що станом на зараз пляжі на курорті Ефоріє-Суд повні туристів.

Російські дрони літають над Румунією

Нагадаємо, російські ударні дрони вже неодноразово залітали в повітряний простір Румунії.

Після таких нальотів на румунській території виявляли уламки від російських "Шахедів".

Реакція румунської влади обмежувалася "рішучим засудженням". Тільки в травні цього року Бухарест дозволив збивати невідомі дрони над Румунією.

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