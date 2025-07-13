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В Румынии на людном пляже обнаружили вероятный обломок беспилотника (фото)

Воскресенье 13 июля 2025 10:52
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В Румынии на людном пляже обнаружили вероятный обломок беспилотника (фото) Иллюстративное фото: на пляже в Румынии нашли обломок дрона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Румынии на пляже курорта Эфорие-Суд нашли неизвестный предмет, который похож на обломок беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на румынскую газету Adevărul.

Неизвестный металлический объект на пляже обнаружил рыбак. После этого он сразу сообщил властям о находке. Туристы утверждают, что это было крыло дрона.

В Румынии на людном пляже обнаружили вероятный обломок беспилотника (фото)Фото: вероятный обломок дрона, который нашли на пляже (adevarul.ro)

На место инцидента направили сотрудников бригады по борьбе с терроризмом. О находке также сообщили в Министерство обороны Румынии. Власти проводят проверку, чтобы точно определить, что представляет собой неизвестный объект.

Газета обращает внимание, что по состоянию на сейчас пляжи на курорте Эфорие-Суд полны туристов.

Российские дроны летают над Румынией

Напомним, российские ударные дроны уже неоднократно залетали в воздушное пространство Румынии.

После таких налетов на румынской территории обнаруживали обломки от российских "Шахедов".

Реакция румынских властей ограничивалась "решительным осуждением". Только в мае этого года Бухарест разрешил сбивать неизвестные дроны над Румынией.

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Румыния курорты Дрони Пляжи
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