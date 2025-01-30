У Румунії дві ночі поспіль оголошували тривогу через атаку дронів РФ на Україну
У ніч проти 30 січня мешканці північного повіту Тулча в Румунії отримали повідомлення про повітряну тривогу. Причиною стала атака російського безпілотника поблизу кордону України з Румунією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Румунії.
За даними Міноборони країни, системи моніторингу та спостереження повідомили про безпілотники в повітряному просторі України, на маршрутах польотів поблизу кордону.
Жителям найближчих до кордону населених пунктів було розіслано повідомлення близько 04:00 (за місцевим часом - ред.) про загрозу падіння об'єктів з повітряного простору і закликано знайти укриття. Оповіщення тривало 90 хвилин
Варто зауважити, що аналогічне повідомлення було надіслано в ніч з вівторка проти середи. Тоді в Україні Росія атакувала припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області.
Тієї ночі два літаки F-16 ВПС Румунії, що входять до складу бойової служби повітряної поліції, вилетіли з 86-ї авіабази в Борча близько 03:40. Літаки повернулися на базу близько 05:00 (за місцевим часом - ред.).
У міністерстві зауважили, що дані, надані радіолокаційними системами ВПС Румунії, не свідчать про вторгнення безпілотників у повітряний простір Румунії.
Нічна атака по території України
У ніч на 30 січня росіяни атакували Україну ударними дронами, спричинивши повітряну тривогу в кількох областях. У Сумах дрон влучив у багатоповерхівку, загинули четверо, дев’ять поранені, серед них дитина. Руйнування зафіксовано й у Полтавській області.
Також ми писали, що Російська армія в ніч на четвер, 30 січня, повторно завдала удару по Ізмаїльському району, що в Одеській області. Там пошкоджено лікарню та приватні будинки.
Вчора під обстрілом опинилась припортова інфраструктура Одеської області. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Однак внаслідок обстрілу було зафіксовано пошкодження будівель.
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