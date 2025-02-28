Румунія запропонувала стати хабом для відправлення військ Заходу в Україну

"Що стосується підтримки України, то на консультаціях, які відбулися, ми в принципі висловили готовність нашої країни й надалі підтримувати цю країну, тому що це не просто підтримка жертви перед агресором, що є принциповим питанням, а, по суті, це підтримка безпеки нашої країни", - сказав він.

Болоян заявив, що Румунія також може зазнати агресії. "Якщо такі підходи Росії збережуться в майбутній період, а ми знаємо, що означає історія в цій частині світу, то Україна може стати тільки першою жертвою", - уточнив він.

В.о. президента Румунії заявив, що обговорювати направлення війська в Україну поки що зарано, оскільки немає мирної угоди. Крім того, парламентська підтримка для такого кроку відсутня. "Ми могли б стати центром транзиту цих військ, і можна провести аналіз", - сказав він.

Нагадаємо, голова Сенату Румунії Іліє Болоян 12 лютого офіційно прийняв повноваження як тимчасовий президент країни, оскільки 10 лютого президент Румунії Клаус Йоганніс подав у відставку зі своєї посади напередодні плану вкрай правих опозиційних парламентських партій оголосити йому імпічмент.

Раніше проти направлення військ в Україну висловився також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.