Румунія закликала до "амбітних дій" у підтримці України на саміті НАТО

Саміт НАТО у Вашингтоні

Нагадаємо, Україна продовжує розраховувати, що на саміті НАТО у Вашингтоні союзники ухвалять рішення, які наблизять нашу країну до членства в Альянсі.

Як зазначав у коментарі РБК-Україна голова постійної української делегації у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, завдання максимум - отримати офіційне запрошення на вступ до Альянсу. Це означатиме, що для України "зарезервовано місце" у НАТО.

У той же час Чернєв додав, що завдання мінімум - це "дорожня карта" вступу України до НАТО. Вона, ймовірно, міститиме кроки для членства, а також терміни.

При цьому кілька днів тому державний секретар США Ентоні Блінкен розповів, що саміт НАТО у Вашингтоні буде сфокусовано на обговоренні розробки такої "дорожньої карти". Про запрошення України він не висловлювався.

Більш детально про те, коли наша країна може приєднатися до Альянсу - у матеріалі РБК-Україна.

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