Румунія виділить 50 млн євро в рамках програми ЄС із субсидування боргу України

ЄС запозичує гроші, які він надає Україні, на міжнародних ринках капіталу, і за минулий рік за кредитом було нараховано відсотки. Кредит у розмірі 18 млрд євро надав Україні короткострокову фінансову допомогу.

"З огляду на складне становище України, ЄС надає додаткову підтримку з боку країн-членів, покриваючи витрати на виплату процентної ставки. Субсидування відсоткової ставки здійснюватиметься державами-членами за рахунок додаткових добровільних внесків", - йдеться в надзвичайній постанові уряду Румунії.

50 млн євро будуть виділені з державного бюджету Румунії і будуть спрямовані в період 2024-2027 рр. у середньому по 12,3 млн євро на рік.

Національні внески було розраховано виходячи з частки кожної з країн-членів у загальному валовому національному доході (ВНД) Союзу та з урахуванням "розумних припущень щодо процентних ставок за залученими коштами".

Макрофінансова допомога

У 2023 році ЄС має надати Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги. Термін погашення кредиту становить 35 років. При цьому відсотки та інші платежі з обслуговування кредиту замість України сплачуватимуть ЄС.

Макрофінансова допомога спрямована на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, у тому числі соціальних та гуманітарних.

Зазначимо, що Кабмін розраховує отримати від міжнародних партнерів у 2024 році допомогу на суму 41,4 млрд доларів. Макрофінансова допомога ЄС становитиме 9 млрд доларів.

Крім цього, Єврокомісія запропонувала створити новий інструмент для України в рамках бюджету ЄС, який включає гранти, позички та гарантії для покриття частини поточних витрат України та фінансування термінових проектів реконструкції. Він забезпечить постійну фінансову підтримку до 2027 року та покриє 45% дефіциту держбюджету України на цей період. Планується створення Українського фонду обсягом 50 млрд євро.

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