Румунія також планує заборонити імпорт зерна з України

Правляча Соціал-демократична партія Румунії (СДП) просить коаліційний уряд затвердити надзвичайний захід про тимчасову заборону на імпорт українського зерна за аналогічними діями країн Східної Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
Як зазначає агентство, у понеділок Словаччина разом із Польщею та Угорщиною заборонила імпорт зерна з України, оскільки навіть найвірніші союзники Києва зазнають внутрішнього тиску, вимагаючи захистити свої сільськогосподарські ринки.
"СДП звернеться до правлячої коаліції з проханням ухвалити політичне рішення, що дозволяє уряду ухвалити рішення", - йдеться у заяві партії, до якої належить міністр сільського господарства.
Водночас у заяві йдеться, що "Румунія має продовжувати підтримувати Україну, полегшуючи транзит сільськогосподарської продукції до інших країн Європейського Союзу або торговими маршрутами Чорного моря".
Нагадаємо, уряд Польщі заборонив ввезення зерна та іншого продовольства з України. Після цього Угорщина також запровадила аналогічні обмеження .
Словаччина також призупинить імпорт зерна та інших продуктів з України, а Болгарія думає про заборону.
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