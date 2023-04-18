Румунія також планує заборонити імпорт зерна з України

Правляча Соціал-демократична партія Румунії (СДП) просить коаліційний уряд затвердити надзвичайний захід про тимчасову заборону на імпорт українського зерна за аналогічними діями країн Східної Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначає агентство, у понеділок Словаччина разом із Польщею та Угорщиною заборонила імпорт зерна з України, оскільки навіть найвірніші союзники Києва зазнають внутрішнього тиску, вимагаючи захистити свої сільськогосподарські ринки.

"СДП звернеться до правлячої коаліції з проханням ухвалити політичне рішення, що дозволяє уряду ухвалити рішення", - йдеться у заяві партії, до якої належить міністр сільського господарства.

Водночас у заяві йдеться, що "Румунія має продовжувати підтримувати Україну, полегшуючи транзит сільськогосподарської продукції до інших країн Європейського Союзу або торговими маршрутами Чорного моря".