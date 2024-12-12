Румунія та Болгарія приєднаються до Шенгену з 1 січня

Шенгенська зона: що про неї відомо

Шенген є найбільшою зоною вільного пересування у світі. Перевірки на кордоні між Францією, Німеччиною, Бельгією, Нідерландами та Люксембургом вперше були скасовані в 1985 році.

Зараз Шенгенська зона охоплює 29 країн (25 з ​​27 держав-членів, а також Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію) і 420 млн людей. Контроль на внутрішніх кордонах з Кіпром ще не знято, а Ірландія не входить до Шенгенської зони.

Нагадаємо, у вересні низка країн Шенгенської зони ввели контроль на кордонах. Цей захід став вимушеною відповіддю на зростання кількості мігрантів і російське шпигунство.

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