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Румунія та Болгарія приєднаються до Шенгену з 1 січня

Фото: Румунія і Болгарія стануть членами Шенгенської зони з 1 січня 2025 року (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Румунія і Болгарія стануть членами Шенгенської зони з 1 січня 2025 року. Шенген є найбільшою зоною вільного пересування у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

Що відомо про шлях Румунії і Болгарії до Шенгену

З моменту вступу до ЄС, Болгарія та Румунія застосовували частини Шенгенської правової бази, в тому числі ті, що стосуються зовнішнього прикордонного контролю, співпраці поліції та використання Шенгенської інформаційної системи.

30 грудня 2023 року Рада прийняла рішення про застосування з 31 березня 2024 року решти частин Шенгенського законодавства та скасування перевірок осіб на внутрішніх повітряних і морських кордонах.

Шенгенська зона: що про неї відомо

Шенген є найбільшою зоною вільного пересування у світі. Перевірки на кордоні між Францією, Німеччиною, Бельгією, Нідерландами та Люксембургом вперше були скасовані в 1985 році.

Зараз Шенгенська зона охоплює 29 країн (25 з ​​27 держав-членів, а також Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію) і 420 млн людей. Контроль на внутрішніх кордонах з Кіпром ще не знято, а Ірландія не входить до Шенгенської зони.

Нагадаємо, у вересні низка країн Шенгенської зони ввели контроль на кордонах. Цей захід став вимушеною відповіддю на зростання кількості мігрантів і російське шпигунство.

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РумуніяБолгаріяШенгенська зона