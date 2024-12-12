Румыния и Болгария присоединятся к Шенгену с 1 января

"Настал исторический момент - наконец приветствовать Болгарию и Румынию как полноправных членов Шенгенского соглашения", - заявил министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер.

По его словам, отмена проверок лиц на внутренних сухопутных границах с этими государствами-членами и между ними была главным приоритетом венгерского председательства, "и сегодня мы воплотили это в жизнь".

"Этот шаг принесет пользу не только гражданам Болгарии и Румынии, но и ЕС в целом", - констатировал он.

Что известно о пути Румынии и Болгарии в Шенген

С момента вступления в ЕС, Болгария и Румыния применяли части Шенгенской правовой базы, в том числе те, что касаются внешнего пограничного контроля, сотрудничества полиции и использования Шенгенской информационной системы.