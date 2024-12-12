RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Румыния и Болгария присоединятся к Шенгену с 1 января

Фото: Румыния и Болгария станут членами Шенгенской зоны с 1 января 2025 года (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Румыния и Болгария станут членами Шенгенской зоны с 1 января 2025 года. Шенген является крупнейшей зоной свободного передвижения в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.

"Настал исторический момент - наконец приветствовать Болгарию и Румынию как полноправных членов Шенгенского соглашения", - заявил министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер.

По его словам, отмена проверок лиц на внутренних сухопутных границах с этими государствами-членами и между ними была главным приоритетом венгерского председательства, "и сегодня мы воплотили это в жизнь".

"Этот шаг принесет пользу не только гражданам Болгарии и Румынии, но и ЕС в целом", - констатировал он.

Что известно о пути Румынии и Болгарии в Шенген

С момента вступления в ЕС, Болгария и Румыния применяли части Шенгенской правовой базы, в том числе те, что касаются внешнего пограничного контроля, сотрудничества полиции и использования Шенгенской информационной системы.

Шенгенская зона: что о ней известно

Шенген является крупнейшей зоной свободного передвижения в мире. Проверки на границе между Францией, Германией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом впервые были отменены в 1985 году.

Сейчас Шенгенская зона охватывает 29 стран (25 из 27 государств-членов, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию) и 420 млн человек. Контроль на внутренних границах с Кипром еще не снят, а Ирландия не входит в Шенгенскую зону.

Напомним, в сентябре ряд стран Шенгенской зоны ввели контроль на границах. Эта мера стала вынужденным ответом на рост числа мигрантов и российский шпионаж.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РумынияБолгарияШенгенская зона