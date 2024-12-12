Румыния и Болгария присоединятся к Шенгену с 1 января

Румыния и Болгария станут членами Шенгенской зоны с 1 января 2025 года. Шенген является крупнейшей зоной свободного передвижения в мире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.
"Настал исторический момент - наконец приветствовать Болгарию и Румынию как полноправных членов Шенгенского соглашения", - заявил министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер.
По его словам, отмена проверок лиц на внутренних сухопутных границах с этими государствами-членами и между ними была главным приоритетом венгерского председательства, "и сегодня мы воплотили это в жизнь".
"Этот шаг принесет пользу не только гражданам Болгарии и Румынии, но и ЕС в целом", - констатировал он.
С момента вступления в ЕС, Болгария и Румыния применяли части Шенгенской правовой базы, в том числе те, что касаются внешнего пограничного контроля, сотрудничества полиции и использования Шенгенской информационной системы.
Шенген является крупнейшей зоной свободного передвижения в мире. Проверки на границе между Францией, Германией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом впервые были отменены в 1985 году.
Сейчас Шенгенская зона охватывает 29 стран (25 из 27 государств-членов, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию) и 420 млн человек. Контроль на внутренних границах с Кипром еще не снят, а Ирландия не входит в Шенгенскую зону.
Напомним, в сентябре ряд стран Шенгенской зоны ввели контроль на границах. Эта мера стала вынужденным ответом на рост числа мигрантов и российский шпионаж.
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