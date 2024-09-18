Румунія просить НАТО відреагувати на вторгнення російських дронів

НАТО має вжити "рішучих скоординованих" заходів у відповідь на інциденти, в ході яких російські ракети або безпілотники, випущені по Україні, вторгаються в повітряний простір альянсу.
Про це заявив міністр оборони Румунії Анджел Тилвар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Держави B9 глибоко стурбовані неодноразовими вторгненнями російських безпілотників та ракет у повітряний простір НАТО у Польщі, Румунії, Латвії, а також ескалацією напруженості вздовж східного флангу НАТО", - заявив Тилвар журналістам.
Міністри оборони держав на східному фланзі НАТО "Бухарестської дев'ятки" (B9) зустрілися 18 вересня в Бухаресті.
"Ось чому необхідні рішучі, скоординовані дії на рівні союзників, а також якнайшвидше впровадження ротаційної моделі протиповітряної оборони та інтегрованої протиракетної оборони", - сказав він.
Заступник міністра оборони Польщі Павло Залевський заявив, що на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у жовтні необхідно буде розглянути питання щодо знищення безпілотників, які вторглися у повітряний простір союзників.
"Ми підтвердили гібридні атаки на союзників, а також участь Білорусі у діях Росії", - додав Залевський.
Румунія має спільний кордон із Україною протяжністю 650 км, і за останній рік на її територію неодноразово потрапляли фрагменти російських безпілотників. Румунська територія знаходиться неподалік українських портів на річці Дунай, які часто стають цілями Росії.
Минулого тижня Україна звинуватила Росію у використанні стратегічних бомбардувальників для завдання ракетного удару по цивільному зерновозу у водах Чорного моря неподалік Румунії, що ще більше загострило напруженість між Москвою та військовим альянсом.
Раніше цього місяця країни НАТО повідомили, що Румунія і Латвія стали свідками катастрофи російських безпілотників, які вторглися в їхній повітряний простір, що спонукало офіційних осіб закликати до заходів щодо спільної протидії вторгненням Росії в повітряний простір.
Бухарестська дев'ятка - це об'єднання дев'яти країн Центральної та Східної Європи, створене для поглиблення військової співпраці між країнами східного флангу НАТО.
Президент України Володимир Зеленський із сарказмом заявив, що поки що лише Білорусь відзначилася тим, що збила російські "Шахеди", які залетіли на її територію. За його словами, західні партнери бояться навіть сказати, що працюють над цим питанням.