Румунія просить НАТО відреагувати на вторгнення російських дронів

"Держави B9 глибоко стурбовані неодноразовими вторгненнями російських безпілотників та ракет у повітряний простір НАТО у Польщі, Румунії, Латвії, а також ескалацією напруженості вздовж східного флангу НАТО", - заявив Тилвар журналістам.

Міністри оборони держав на східному фланзі НАТО "Бухарестської дев'ятки" (B9) зустрілися 18 вересня в Бухаресті.

"Ось чому необхідні рішучі, скоординовані дії на рівні союзників, а також якнайшвидше впровадження ротаційної моделі протиповітряної оборони та інтегрованої протиракетної оборони", - сказав він.

Заступник міністра оборони Польщі Павло Залевський заявив, що на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у жовтні необхідно буде розглянути питання щодо знищення безпілотників, які вторглися у повітряний простір союзників.

"Ми підтвердили гібридні атаки на союзників, а також участь Білорусі у діях Росії", - додав Залевський.

Російські дрони

Румунія має спільний кордон із Україною протяжністю 650 км, і за останній рік на її територію неодноразово потрапляли фрагменти російських безпілотників. Румунська територія знаходиться неподалік українських портів на річці Дунай, які часто стають цілями Росії.

Минулого тижня Україна звинуватила Росію у використанні стратегічних бомбардувальників для завдання ракетного удару по цивільному зерновозу у водах Чорного моря неподалік Румунії, що ще більше загострило напруженість між Москвою та військовим альянсом.

Раніше цього місяця країни НАТО повідомили, що Румунія і Латвія стали свідками катастрофи російських безпілотників, які вторглися в їхній повітряний простір, що спонукало офіційних осіб закликати до заходів щодо спільної протидії вторгненням Росії в повітряний простір.

Бухарестська дев'ятка - це об'єднання дев'яти країн Центральної та Східної Європи, створене для поглиблення військової співпраці між країнами східного флангу НАТО.