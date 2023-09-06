ua en ru
Ср, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Румунія повідомила НАТО про падіння безпілотника РФ на її території, - журналіст

Середа 06 вересня 2023 21:08
UA EN RU
Румунія повідомила НАТО про падіння безпілотника РФ на її території, - журналіст Фото: Румунія повідомила НАТО про падіння безпілотника РФ на її території (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Румунія поінформувала союзників по НАТО про падіння фрагментів російського дрону на її території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter.

"У заяві НАТО наголошується, що Румунія поінформувала союзників по НАТО про інцидент з дроном росіян на сьогоднішньому засіданні Північноатлантичної ради", - написав журналіст.

Він додав, що країни Альянсу висловили рішучу солідарність з Румунією і наголосили, що продовжують уважно стежити за ситуацією.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч на 4 вересня російські окупанти вкотре намагалися атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Їхньою ціллю стала портова інфраструктура в Одеській області на річці Дунай.

Вже після атаки в Міністерстві закордонних справ України наголосили, що дрони РФ впали на території Румунії. Офіційний Бухарест не підтверджував цієї інформації.

Тільки сьогодні у Міноборони Румунії заявили, що справді виявили фрагменти ймовірного безпілотника у прикордонній зоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Одеса Румунія дрони атака дронів Війна Росії проти України
NEWS
Умєров став новим міністром оборони України
Умєров став новим міністром оборони України
DAILY
Умєров замість Резнікова. Як шукали нового міністра оборони і чого від нього чекають
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Умєров замість Резнікова. Як шукали нового міністра оборони і чого від нього чекають