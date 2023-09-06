Румунія повідомила НАТО про падіння безпілотника РФ на її території, - журналіст

Румунія поінформувала союзників по НАТО про падіння фрагментів російського дрону на її території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter .

"У заяві НАТО наголошується, що Румунія поінформувала союзників по НАТО про інцидент з дроном росіян на сьогоднішньому засіданні Північноатлантичної ради", - написав журналіст.

Він додав, що країни Альянсу висловили рішучу солідарність з Румунією і наголосили, що продовжують уважно стежити за ситуацією.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч на 4 вересня російські окупанти вкотре намагалися атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Їхньою ціллю стала портова інфраструктура в Одеській області на річці Дунай.

Вже після атаки в Міністерстві закордонних справ України наголосили, що дрони РФ впали на території Румунії. Офіційний Бухарест не підтверджував цієї інформації.

Тільки сьогодні у Міноборони Румунії заявили, що справді виявили фрагменти ймовірного безпілотника у прикордонній зоні.