Румунія посилила контроль кордону НАТО після атаки на порт в Ізмаїлі

"Міністерство оборони рішуче засуджує збройну агресію РФ проти України та продовження необґрунтованих і незаконних нападів на цивільні райони та об'єкти критичної інфраструктури України", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Румунія "застосовує заходи підвищеної пильності, встановлені відповідно до національних і союзницьких планів".

Зокрема, румунські правоохоронці тепер здійснюватимуть постійний моніторинг землі, моря і повітряного простору. Крім цього, влада співпрацює зі структурами НАТО для посилення оборони на всьому східному фланзі і стримування будь-якої агресії проти союзної території.

Атака на Ізмаїл

2 серпня вночі російські окупанти вкотре атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Під їхнім ударом, зокрема, перебував південь Одеської області.

Росіяни били по Ізмаїлу, де розташований річковий порт. Там пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру "Українського Дунайського пароплавства", ключового українського вантажоперевізника на Дунаї.

Загалом за ніч російські терористи пошкодили близько 40 тисяч тонн зерна. Більш детально про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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