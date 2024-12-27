Російський дрон знову залетів у Румунію, але підняти винищувачі не встигли

Радіолокаційні системи Румунії виявили невеликий літаючий об'єкт, імовірно, безпілотник, який порушив національний повітряний простір на відстані до 6 км углиб країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Румунії .

Міністерство повідомило, що радар вперше зафіксував сигнал о 21:04 26 грудня за 15 км на схід від Кілії Веке в повіті Тулча.

Воно сповістило населення округу про необхідність сховатися і почало процедуру виклику винищувачів, але радар втратив сигнал о 21:09 за Гринвічем.

"Уточнюємо, що хоча бойові літаки були підготовлені до втручання в передбачені нормативами терміни, ситуація не вимагала їхнього зльоту", - ідеться в заяві.

Згідно з повідомленням, інформації про можливий цільовий удар по території Румунії немає.

"Сили і засоби Бойової служби повітряної поліції, як румунської армії, так і розміщені країнами НАТО на національній території, постійно контролюють повітряний простір Румунії та прилеглі до неї райони, готові діяти в будь-який момент, залежно від ситуації в зоні відповідальності", - заявили у відомстві.

У жовтні радар зафіксував кілька сигналів безпілотників, які вдерлися в повітряний простір Румунії в різні дні, водночас винищувачі не змогли їх виявити, а місця аварії не було ідентифіковано.

Нагадаємо, під час масованої російської атаки 25 грудня Україна поінформувала військове керівництво Румунії, що близько 7:30 ракета Росії залетіла в повітряний простір Молдови. Після чого вона "протягом близько двох хвилин" була в районі румунського міста Дарабани.

Моніторингові групи повідомляли, що російська ракета подолала 140 кілометрів територією Молдови та Румунії.

Однак у Міноборони Румунії заявили, що система повітряного спостереження Румунії як частина інтегрованої системи НАТО такої ситуації не виявила.