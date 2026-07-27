Румунія висилає співробітника посольства РФ після вторгнення дронів

Міністерство закордонних справ Румунії повідомило, що за розпорядженням глави відомства Оани Цою посол Росії в Бухаресті Володимир Липаєв був викликаний у МЗС.

Приводом стали неодноразові порушення повітряного простору країни в період з 24 по 26 липня, коли румунські військові збили три безпілотники, які незаконно проникли на територію держави.

Під час зустрічі російському дипломату продемонстрували фрагменти одного зі знищених дронів. Як наголосили у МЗС, розслідування прокуратури офіційно підтвердило, що виявлені компоненти мають російське походження.

Росія отримала офіційний протест

Румунська сторона висловила рішучий протест у зв'язку з порушеннями повітряного простору і заявила, що відповідальність за інциденти, що відбулися, повністю лежить на Російській Федерації.

У Бухаресті наголосили, що подібні дії є неприпустимими, оскільки йдеться не лише про повітряний простір Румунії, але й НАТО та Європейського союзу. Влада країни також поклала на Москву відповідальність за погіршення ситуації у сфері регіональної безпеки.

Дипломатові дали п'ять днів

За підсумками зустрічі російському послу було вручено офіційну вербальну ноту. У документі йдеться про те, що один із співробітників дипломатичної місії РФ у Бухаресті оголошений персоною нон грата і зобов'язаний залишити територію Румунії протягом п'яти днів.

Водночас, Міністерство закордонних справ Румунії викликало до Бухаресту для консультацій свого посла в Росії.

Що заявили в МЗС Румунії

Зовнішньополітичне відомство країни заявило, що продовжить координувати свої дії із союзниками та партнерами по НАТО та Європейському союзу.

У Бухаресті наголосили, що мають намір вживати всіх необхідних заходів для захисту національної безпеки та безпеки своїх громадян.