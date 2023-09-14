Румунія має намір збільшити транзит зерна з України до 4 млн тонн, - прем'єр

"Ми повинні допомогти Україні експортувати зерно. Протягом найближчого місяця ми постараємося збільшити обсяг перевезень через Румунію з двох до чотирьох мільйонів тонн. Тому Румунія вклала великі кошти в порти на Дунаї та в Констанці", - заявив він.

Чолаку також прокоментував атаки безпілотників РФ на порти в Дунаї.

"Атаки російських безпілотників на порти поблизу Румунії - явна ознака того, що Росія не хоче, щоб Румунія продовжувала ці інвестиції. Ми впровадимо систему попередження про безпілотники в прикордонних районах, щоб румунське населення було поінформоване набагато швидше і краще. НАТО також бере в цьому участь", - додав він.

Заборона на транзит українського зерна до ЄС

Європейський союз дозволив п'яти країнам запровадити заборону на продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку, дозволивши при цьому транзит. Термін дії цієї заборони спливає 15 вересня.

Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина закликають ЄС продовжити заборону імпорту українського зерна.

Однак у Болгарії зробили несподіваний крок. Напередодні комітет з економічної політики та інновацій парламенту Болгарії схвалив пропозицію, що Софія не бажає продовжувати заборону на імпорт українських товарів.

Водночас Румунія неодноразово заявляла, що хоче продовжити та збільшити транзит українського зерна.

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