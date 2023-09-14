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Румыния намерена увеличить транзит зерна из Украины до 4 млн тонн, - премьер

Фото: премьер-министр Румынии Марчел Чолаку (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Румынии намерено увеличить транзит украинского зерна через свою территорию до 4 млн тонн.

Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Standard.

"Мы должны помочь Украине экспортировать зерно. В течение ближайшего месяца мы постараемся увеличить объем перевозок через Румынию с двух до четырех миллионов тонн. Поэтому Румыния вложила большие средства в порты на Дунае и в Констанце", - заявил он. 

Чолаку также прокомментировал атаки беспилотников РФ на порты в Дунае. 

"Атаки российских беспилотников на порты вблизи Румынии - явный признак того, что Россия не хочет, чтобы Румыния продолжала эти инвестиции. Мы внедрим систему предупреждения о беспилотниках в приграничных районах, чтобы румынское население было информировано гораздо быстрее и лучше. НАТО также принимает в этом участие", - добавил он. 

Запрет на транзит украинского зерна в ЕС 

Европейский союз разрешил пяти странам ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке, разрешив при этом транзит. Срок действия этого запрета истекает 15 сентября.

Польша, Румыния, Словакия и Венгрия призывают ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна.

Однако в Болгарии сделали неожиданный шаг. Накануне комитет по экономической политике и инновациям парламента Болгарии одобрил предложение о том, что София не желает продолжать запрет на импорт украинских товаров.

В то же время Румыния неоднократно заявляла, что хочет продолжить и увеличить транзит украинского зерна. 

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