Румунія має намір збільшити транзит українського зерна через порт Констанца

За його словами, найнявши додатковий персонал для полегшення проходження суден у Дунайському каналі Суліна і завершивши проєкти з будівництва інфраструктури, багато з яких фінансує ЄС, Румунія зможе збільшити пропускну здатність транзиту.

"Я наголосив на важливості румунських залізничних, автомобільних і морських транспортних шляхів для підтримки постійного потоку українського експорту. Це була хороша зустріч, яка приведе нас до узгоджених заходів зі збільшення пропускної спроможності транзиту зерна з більш ніж 2 млн тонн на місяць на даний час до майже 4 млн тонн найближчими місяцями", - сказав Гріндяну після зустрічі з представниками ЄС, США, Молдови та України в дунайському місті Галац.

Міністр також повідомив, що до кінця серпня румунське агентство з управління Дунаєм матиме у своєму розпорядженні 60 лоцманів для проводки суден у канал Суліна і з нього. За його словами, фінансований ЄС проєкт із забезпечення можливості плавання Сулином у нічний час буде завершено, найімовірніше, у жовтні.

"Коли всі ці інвестиції буде зроблено і кількість лоцманів збільшиться, румунські порти Галац і Браїла автоматично використовуватимуться поряд із Рені та Ізмаїлом", - підкреслив румунський міністр.

Експорт українського зерна

Україна є одним із провідних світових експортерів зерна, а Росія наражає на нападки на її сільськогосподарську та портову інфраструктуру після того, як відмовилася розширити зерновий коридор, створений рік тому за посередництва ООН і Туреччини. Нападів зазнали внутрішні дунайські порти Рені та Ізмаїл.

До виходу Росії із "зернової угоди" на дунайські порти припадало близько чверті українського експорту зерна. Зерно вантажиться на баржі, вирушає вниз річкою через територіальні води Румунії, яка є членом Європейського союзу і НАТО, і далі - з румунського чорноморського порту Констанца.

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