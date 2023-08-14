Румыния намерена увеличить транзит украинского зерна через порт Констанца

По его словам, наняв дополнительный персонал для облегчения прохождения судов в Дунайском канале Сулина и завершив проекты по строительству инфраструктуры, многие из которых финансируются ЕС, Румыния сможет увеличить пропускную способность транзита.

"Я подчеркнул важность румынских железнодорожных, автомобильных и морских транспортных путей для поддержания постоянного потока украинского экспорта. Это была хорошая встреча, которая приведет нас к согласованным мерам по увеличению пропускной способности транзита зерна с более чем 2 млн тонн в месяц в настоящее время до почти 4 млн тонн в ближайшие месяцы", - сказал Гриндяну после встречи с представителями ЕС, США, Молдовы и Украины в дунайском городе Галац.

Министр также сообщил, что к концу августа румынское агентство по управлению Дунаем будет располагать 60 лоцманами для проводки судов в канал Сулина и из него. По его словам, финансируемый ЕС проект по обеспечению возможности плавания по Сулине в ночное время будет завершен, скорее всего, в октябре.

"Когда все эти инвестиции будут сделаны и количество лоцманов увеличится, румынские порты Галац и Браила автоматически будут использоваться наряду с Рени и Измаилом", - подчеркнул румынский министр.

Экспорт украинского зерна

Украина является одним из ведущих мировых экспортеров зерна, а Россия подвергает нападкам ее сельскохозяйственную и портовую инфраструктуру после того, как отказалась расширить зерновой коридор, созданный год назад при посредничестве ООН и Турции. Нападениям подверглись внутренние дунайские порты Рени и Измаил.

До выхода России из "зернового соглашения" на дунайские порты приходилось около четверти украинского экспорта зерна. Зерно грузится на баржи, отправляется вниз по реке через территориальные воды Румынии, являющейся членом Европейского союза и НАТО, и далее - из румынского черноморского порта Констанца.

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