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Румунія має намір відіграти ключову роль у відновленні України, - прем'єр

Вівторок 05 грудня 2023 11:43
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Румунія має намір відіграти ключову роль у відновленні України, - прем'єр Фото: прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Румунія має намір відіграти ключову роль у відновленні України після завершення війни, розв’язаної Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Румунії Марчела Чолаку під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Чолаку зазначив, що в цьому контексті сильними сторонами Румунії є безпека, географічна близькість, морське, річкове, залізничне та автодорожнє сполучення. Такі можливості можуть зацікавити американські компанії, які захочуть брати участь у реконструкції України.

Прем'єр Румунії наголосив, що його країна продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно, маючи на увазі також процес відновлення.

Своєю чергою держсекретар США Ентоні Блінкен подякував румунському прем'єру за допомогу Україні та за співпрацю на Чорному морі.

"Наші країни також тісно співпрацюють у цивільних питаннях, ми дуже тісно співпрацюватимемо в майбутньому, і наслідки будуть помітні у прогресі, який буде досягнутий", - сказав Блінкен.

Допомога Україні від Румунії

Нещодавно Україна та Румунія підписали меморандум про взаєморозуміння та співробітництво, що передбачає збільшення оборонних виробничих потужностей та розширення виробництва боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що 10 жовтня у ході візиту президента України Володимира Зеленського до Румунії було підписано двосторонню декларацію між країнами.

Також Зеленський в Бухаресті обсудив з румунським колегою Клаусом Йоханнісом посилення ППО, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій та ситуацію в Чорноморському регіоні.

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