Румунія через сніг закрила кордон для вантажівок з України

Крім того, дорожня поліція Румунії заборонила проїзд усіх транспортних засобів від пунктів пропуску "Дяківц і- Раковець", "Порубне - Сирет" та "Красноїльськ - Вікову де Сус" у напрямку міст Сірет та Сучава через снігові замети і незадовільний стан доріг на цих ділянках.

"Прикордонні наряди здійснюють інформування усіх подорожуючих, які прямують на виїзд з України, про цю ситуацію. Під час планування поїздки до Румунії просимо усіх громадян врахувати цю інформацію", - йдеться в повідомленні.

Разом з цим, на державному кордоні з Польщею, Словаччиною та Угорщиною пункти пропуску працюють стабільно, проїзд не утруднений.

На кордоні з Румунією та Молдовою пункти пропуску також працюють, під’їзні шляхи у задовільному стані, працює снігоприбиральна техніка, повідомили прикордонники.