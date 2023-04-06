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Румунія через сніг закрила кордон для вантажівок з України

Фото: кордон з Румунією закрили через сніг (Getty mages)
Автор: Олександр Білоус

Румунія тимчасово припинила пропуск вантажних автомобілів через державний кордон з Україною через погіршення погодних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби України.

Крім того, дорожня поліція Румунії заборонила проїзд усіх транспортних засобів від пунктів пропуску "Дяківц і- Раковець", "Порубне - Сирет" та "Красноїльськ - Вікову де Сус" у напрямку міст Сірет та Сучава через снігові замети і незадовільний стан доріг на цих ділянках.

"Прикордонні наряди здійснюють інформування усіх подорожуючих, які прямують на виїзд з України, про цю ситуацію. Під час планування поїздки до Румунії просимо усіх громадян врахувати цю інформацію", - йдеться в повідомленні.

Разом з цим, на державному кордоні з Польщею, Словаччиною та Угорщиною пункти пропуску працюють стабільно, проїзд не утруднений.

На кордоні з Румунією та Молдовою пункти пропуску також працюють, під’їзні шляхи у задовільному стані, працює снігоприбиральна техніка, повідомили прикордонники.

Як повідомляло РБК-Україна, погода в Україні 6 квітня різко погіршилася, а західні області засипало снігом. Снігопади почалися ще з вечора 5 квітня та продовжувалися вночі.

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