Румыния из-за снега закрыла границу для грузовиков из Украины

Кроме того, дорожная полиция Румынии запретила проезд всех транспортных средств от пунктов пропуска "Дьяковц и-Раковец", "Порубное - Сирет" и "Красноильск - Викову де Сус" в направлении городов Сирет и Сучава из-за снежных заносов и неудовлетворительного состояния дорог на этих участках. .

"Пограничные наряды осуществляют информирование всех путешествующих, следующих на выезд из Украины, об этой ситуации. При планировании поездки в Румынию просим всех граждан учесть эту информацию", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, на государственной границе с Польшей, Словакией и Венгрией пункты пропуска работают стабильно, проезд не затруднен.

На границе с Румынией и Молдовой пункты пропуска также работают, подъездные пути в удовлетворительном состоянии, работает снегоуборочная техника, сообщили пограничники.