Румунія з 1 січня закриє 30 пунктів пропуску на кордоні: в чому причина

Румунія з 1 січня 2025 року припинять роботу 30 пунктів пропуску на її кордонах з іншими країнами ЄС. Причиною є її повноцінний вступ до Шенгенської зони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.
Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Румунії, з 1 січня 2025 року країна закриє 30 наземних пунктів пропуску на кордонах з Угорщиною та Болгарією у зв’язку з тим, що стає повноправним членом Шенгенської зони.
Проте на кордонах ще можуть проводитися вибіркові перевірки документів.
12 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про скасування контролю на сухопутних кордонах із Болгарією та Румунією з 1 січня 2025 року. Повноправне приєднання країн до Шенгенської зони стало можливим після того, як Австрія дала цьому "зелене світло".
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Румунія та Болгарія стануть членами Шенгенської зони з 1 січня 2025 року.
З моменту вступу до ЄС, Румунія застосовували частини Шенгенської правової бази, в тому числі ті, що стосуються зовнішнього прикордонного контролю, співпраці поліції та використання Шенгенської інформаційної системи.
30 грудня 2023 року Рада прийняла рішення про застосування з 31 березня 2024 року решти частин Шенгенського законодавства та скасування перевірок осіб на внутрішніх повітряних і морських кордонах.
Шенген є найбільшою зоною вільного пересування у світі. Перевірки на кордоні між Францією, Німеччиною, Бельгією, Нідерландами та Люксембургом вперше були скасовані в 1985 році.
Зараз Шенгенська зона охоплює 29 країн.
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