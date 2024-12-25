Румунія з 1 січня закриє 30 пунктів пропуску на кордоні: в чому причина

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Румунії, з 1 січня 2025 року країна закриє 30 наземних пунктів пропуску на кордонах з Угорщиною та Болгарією у зв’язку з тим, що стає повноправним членом Шенгенської зони.

Проте на кордонах ще можуть проводитися вибіркові перевірки документів.

12 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про скасування контролю на сухопутних кордонах із Болгарією та Румунією з 1 січня 2025 року. Повноправне приєднання країн до Шенгенської зони стало можливим після того, як Австрія дала цьому "зелене світло".