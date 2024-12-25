Румыния с 1 января закроет 30 пунктов пропуска на границе: в чем причина

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Румынии, с 1 января 2025 года страна закроет 30 наземных пунктов пропуска на границах с Венгрией и Болгарией в связи с тем, что становится полноправным членом Шенгенской зоны.

Однако на границах еще могут проводиться выборочные проверки документов.

12 декабря Совет ЕС принял решение об отмене контроля на сухопутных границах с Болгарией и Румынией с 1 января 2025 года. Полноправное присоединение стран к Шенгенской зоне стало возможным после того, как Австрия дала этому "зеленый свет".