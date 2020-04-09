Руководству "Донецкоблгаз" сообщили о подозрении в миллиардных махинациях

Офис генпрокурора сообщил о подозрении руководителям "Донецкоблгаза", которые наладили схему создания искусственных долгов населения за газ. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Сообщается, что руководителей подозревают в присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст. 191 УК Украины).

"Подозреваемые разоблачены на реализации схемы по растрате государственного природного газа. Также решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что руководство ПАО "Донецкоблгаз" с 2017 года бесплатно поставляло природный газ промышленным предприятиям Донецкой области, чем причинило ущерб на более 1,7 млрд гривен. Стоимость потребленного компаниями газа начислялась под видом долга в платежки жителей области.

Напомним, на время карантина в Украине Кабинет министров запретил поставщикам природного газа прекращать поставки производителям тепловой и электрической энергии, которые обслуживают водоканалы и угольные шахты.