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Руководство РФ оценило ход войны в Украине отставкой ряда командиров, - Арестович

Фото: советник главы ОП Алексей Арестович (24tv.ua)
Автор: РБК-Украина

Отставка ряда военных командиров является главной оценкой результатов первой фазы войны против Украины от политического руководства РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича в интервью "Фейгин Live".

Советник главы ОП отметил, что в течение последних дней был отстранен командующий первой танковой армией, на которую была основная ставка на Изюмском направлении.

"Он был не просто отстранен, а на него завели уголовное дело. Говорят, что возможна переквалификация на госизмену", - рассказал Арестович.

В то же время сменили заместителя начальника Генштаба РФ, который мог планировать все наступление. Отставки не избежал и командир Центрального военного округа.

"Это значит, что это не мы, а именно российское руководство выдало оценку своим военным за проведение операции. Садитесь, двойка", - резюмировал Арестович.

Ранее мы сообщали, что Украина смогла получить преимущество в первой фазе войны против Российской Федерации. Оккупанты не сумели выполнить свои задачи и понесли большие потери.

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