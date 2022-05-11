Руководство РФ оценило ход войны в Украине отставкой ряда командиров, - Арестович

Советник главы ОП отметил, что в течение последних дней был отстранен командующий первой танковой армией, на которую была основная ставка на Изюмском направлении.

"Он был не просто отстранен, а на него завели уголовное дело. Говорят, что возможна переквалификация на госизмену", - рассказал Арестович.

В то же время сменили заместителя начальника Генштаба РФ, который мог планировать все наступление. Отставки не избежал и командир Центрального военного округа.

"Это значит, что это не мы, а именно российское руководство выдало оценку своим военным за проведение операции. Садитесь, двойка", - резюмировал Арестович.