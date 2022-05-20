UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Руководство приказало сохранить жизнь и прекратить оборону Мариуполя, - "Азов"

Фото: руководство приказало сохранить жизнь и прекратить оборону Мариуполя (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

"Азов" прекратил оборону Мариуполя. Приказ поступил от высшего военного руководства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова командира полка "Азов" подполковника Дениса Прокопенко.

"86 дней обороны Мариуполя. Высшее военное руководство дало приказ о сохранении жизни и здоровья военнослужащих гарнизона и прекращении обороны города", - отметил Прокопенко.

По словам командира полка, с начала обороны удалось эвакуировать всех гражданских. Тяжелораненые получили необходимую помощь и они также были эвакуированы с последующим обменом и доставкой на подконтрольную Украине территорию.

"Что касается погибших героев, то процесс продолжается", - заявил Прокопенко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаМариупольАзовРоссийская Федерация