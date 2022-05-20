Руководство приказало сохранить жизнь и прекратить оборону Мариуполя, - "Азов"

"Азов" прекратил оборону Мариуполя. Приказ поступил от высшего военного руководства.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова командира полка "Азов" подполковника Дениса Прокопенко.
"86 дней обороны Мариуполя. Высшее военное руководство дало приказ о сохранении жизни и здоровья военнослужащих гарнизона и прекращении обороны города", - отметил Прокопенко.
По словам командира полка, с начала обороны удалось эвакуировать всех гражданских. Тяжелораненые получили необходимую помощь и они также были эвакуированы с последующим обменом и доставкой на подконтрольную Украине территорию.
"Что касается погибших героев, то процесс продолжается", - заявил Прокопенко.
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