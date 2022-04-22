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Руководство оккупантов не забирает раненых с поля боя и не сообщает о потерях, - СБУ

Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности опубликовала рассказ российского пленного. Оккупант рассказал, что его руководство не хочет забирать раненых с поля боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Российский военный, который попал в плен во время отступления захватчиков из-под Киева рассказал, что командир его просто оставил на поле боя вместе с раненым.

"Сказали, что заберут, да так и не забрали. Ребят столько оставили раненых, мертвых...", - сказал захватчик.

Оккупант просит мать, чтобы та шла к командованию и добивалась его обмена. Однако, женщина жалуется, что замполитом знает, что он вместе с 3-4 другими контрактниками в плену. Но информацию об этом не подает.

"В министерстве обороны в списках тебя нет", - жалуется женщина.

Однако, это массовая ситуация, потому что когда женщина разыскивала сына, то общалась со многими матерями.

"Пленный радуется, что остался жив, хотя впереди у него - проверка на причастность к массовым зверствам, которые захватчики совершили вблизи столицы", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что мобилизованных в "Л/ДНР" мужчин оккупанты используют, как рабов.

Также мы писали, что родители российских военных призывают своих сыновей мародерить в Украине.

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