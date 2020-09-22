Руководство НКРЭКУ планирует увеличить зарплатный фонд на 50%, - нардеп

Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает увеличение расходов на содержание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в 1,5 раза и почти все средства будут направлены на увеличение фонда заработной платы.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Кучеренко в Facebook.

"В НКРЭКУ в разгар кризиса в 1,5 раза растут зарплаты! На 2021 год расходы бюджета на содержание этого органа руководство комиссии предлагает увеличить в 1,5 раза. В 2020 году бюджет комиссии составлял 487,5 млн грн, а в 2021 году они пригласили сразу 713,6 млн грн. Почти 90% всего фонда пойдет на повышение зарплат", - написал нардеп.

Кучеренко подчеркнул, что увеличение финансирования НКРЭКУ сразу на 50% происходит на фоне крупнейшего с 1990-х годов кризиса в энергетике, расцвета коррупционных схем и полного отсутствия доверия к этому органу.

"Чем же руководство комиссии заслужило надбавку в 215 млн грн к заработной плате? Впервые с 90-х годов на энергорынке миллиардные долги, государственные энергокомпании в рекордных убытках, в гарантированного покупателя - дыра в бюджете в 20 млрд грн! На рынке процветают коррупционные схемы, Уже в следующем году населению придется платить полный тариф за ряд преступных непрофессиональных действий этого состава НКРЭКУ", - отметил Кучеренко.

По его словам, финансирование НКРЭКУ осуществляется путем уплаты в спецфонд госбюджета всеми субъектами рынка энергетики и коммунальных услуг фиксированной ставки за регулирование, размер которой устанавливает НКРЭКУ.

"Их платит каждый облгаз, каждое облэнерго, водоканал - то есть все участники рынка и поставщики коммунальных услуг. Эти средства закладываются в тарифах, то есть за рост зарплат руководства НКРЭКУ в 2021 году на 50% заплатим мы из своих карманов", - пояснил Кучеренко.

Депутат требует пересмотреть смету комиссии на 2021 г.

"Такой бюджет и такие заработные платы тарифного регулятора недопустимы. Понимаю, что в НКРЭКУ с восторгом в глазах смотрят на миллионную заработную плату руководителя "Нафтогаза" Коболева, но столько "коболевых" украинская энергетика и экономика не выдержит", - подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее депутат Михаил Волынец обратился к Кабмину с просьбой прекратить полномочия председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка через имеющийся у него конфликт интереса, связанный с семейным энергетическим бизнесом.

По данным временной следственной комиссии Верховной рады, Валерий Тарасюк на момент назначения в НКРЭКУ возглавлял "Эф Энд Эм Украина"и владел 10% ее уставного капитала.

Впервые информация о бизнес-интересах семьи главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка в энергетике появилась в СМИ еще 10 сентября. В тот же день на сайте НКРЭКУ был опубликован проект постановления об аннулировании лицензии компании "Эф Энд Эм Украина".