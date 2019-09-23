Руководство "Милана" не планирует увольнять главного тренера

Фото: Марко Джампаоло (acmilan.com)

Команда потерпела два поражения на старте сезона

Руководство "Милана" не намерено отправлять Марко Джампаоло в отставку с поста главного тренера. Об этом сообщает Calciomercato.

"Россонери" неудачно стартовали в новом сезоне, потерпев в четырех матчах Серии А два поражения. Миланцы с минимальным счетом смогли обыграть лишь , новичков чемпионата - "Брешию" и "Верону".

Однако отмечается, что наставнику дали дополнительное время на построение новой команды.

Джампаоло сменил на посту наставника Дженаро Гаттузо, под руководством которого "Милан" в минувшем сезоне не смог финишировать в топ-4 чемпионата Италии и не завоевал путевку в Лигу чемпионов.

Гаттузо покинул команду за два года до окончания контракта, а также отказался от выплаты, которая была положена ему по соглашению.

На данный момент "Милан" после четырех туров Серии А занимает девятое место. "Россонери" набрали лишь 6 очков.

В следующем туре чемпионата Италии "Милан" сыграет в гостях с "Торино". Матч состоится 26 сентября.

Напомним, "россонери" грозит отстранение от еврокубков за нарушение правил финансового fair play.