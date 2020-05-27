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Руководство "Интерсити" уволили из-за махинаций

Новости » Общество     27.05.2020 - 21:37
Руководство "Интерсити" уволили из-за махинаций
Фото: скоростное Интерсити (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ближайшее время "Укрзализныця" проведет прозрачный и конкурентный отбор с соблюдением законодательства

"Укрзализныця" уволила руководство филиала "Украинской железнодорожной скоростной компании" (УЖСК) за нарушения во время отбора контрагента питания в скоростных поездах "Интерсити". Служебная внутренняя проверка показала грубые нарушения.

Об этом сообщает глава правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик в Facebook.

"Когда участники торгов хотят предложить большую цену, но их искусственно ограничивают в этом - это не честный конкурс! И минус миллионы со счетов компании и сомнения в надежности качества услуг для пассажиров", - написал Юрик.

По словам главы правления, во время служебной внутренней проверки были выявлены грубые нарушения на филиале УЖСК при организации отбора контрагента питания в скоростных поездах "Интерсити".

И как результат руководство филиала уволено.

"Укрзализныця" строит свое новое будущее, где такие практики будут искореняться и уйдут в прошлое", - говорит Юрик.

Также он отметил, что в ближайшее время "Укрзализныця" проведет прозрачный и конкурентный отбор с соблюдением законодательства, а недостатки, которые были установлены в ходе служебного расследования, будут устранены.

Добавим, что филиал УЖСК является подразделением акционерного общества "Укрзализныця".

Напомним, в Раде заслушают объяснения Криклия по тендеру на питание в поездах "Интерсити".

Как сообщало РБК-Украина, в Украине в рамках ослабление карантина начинает работать железнодорожное сообщение с 1 июня.

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Автор: Виталина Благодатова

Теги Новости Украины УкрзализныцяИнтерсити
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