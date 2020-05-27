Керівництво "Інтерсіті" звільнили через махінації

Фото: швидкісне Інтерсіті (Віталій Носач, РБК-Україна)

У найближчий час "Укрзалізниця" проведе прозорий та конкурентний відбір з дотриманням законодавства

"Укрзалізниця" звільнила керівництво філії "Української залізничної швидкісної компанії" (УЗШК) через порушення під час відбору контрагента з харчування у швидкісних поїздах "Інтерсіті". Службова внутрішня перевірка показала грубі порушення.

Про це повідомяляє голова правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик у Facebook.

"Коли учасники торгів хочуть запропонувати більшу ціну, але їх штучно обмежують в цьому - це не чесний конкурс! І мінус мільйони на рахунку компанії та сумніви в надійності якості послуг для пасажирів", - написав Юрик.

За словами голови правління, під час службової внутрішньої перевірки були виявлені грубі порушення на філії УЗШК під час організації відбору контрагента з харчування у швидкісних поїздах "Інтерсіті".

І як наслідок керівництво філії звільнено.

"Укрзалізниця" будує своє нове майбутнє, де такі практики будуть викорінюватись й підуть в минуле", - говорить Юрик.

Також він зазначив, що у найближчий час "Укрзалізниця" проведе прозорий та конкурентний відбір з дотриманням законодавства, а недоліки, які були встановлені під час службового розслідування, будуть усунені.

Додамо, що філія УЗШК є підрозділом акціонерного товариства "Укрзалізниця".

Нагадаємо, у Раді заслухають пояснення Криклія щодо тендеру на харчування у поїздах "Інтерсіті".

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні в рамках послаблення карантину починає працювати залізничне сполучення з 1 червня.

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Автор: Виталина Благодатова