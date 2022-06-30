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Руководство "Херсоноблэнерго" осудило попытку захвата предприятия оккупационной "властью"

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Четверг 30 июня 2022 16:27
Руководство "Херсоноблэнерго" осудило попытку захвата предприятия оккупационной "властью" Фото: "Херсоноблэнерго" осудило попытку захвата предприятия оккупантами (t me )
Автор: Александр Мороз

Администрация АО "Херсоноблэнерго" выступила с заявлением о попытке захвата предприятия представителями так называемой "Луганской военно-гражданской администрации" и ФСБ РФ. О совершении противоправных действий в отношении "Херсоноблэнерго" сообщено СБУ и МВД Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее письмо, оказавшееся в распоряжении редакции.

Согласно заявлению администрации "Херсоноблэнерго", 27 июня 2022 года представители оккупационной власти при поддержке представителей ФСБ РФ с участием местного коллаборациониста - начальника службы воздушных и кабельных электрических сетей АО "Херсоноблэнерго" Юрия Жахановича, захватили отдельные объекты, которые принадлежат предприятию, и которые обеспечивали снабжение и распределение электрической энергии потребителям Херсонской области.

Оккупанты представили Юрия Жахановича так называемым новым руководителем "Херсоноблэнерго".

Администрация "Херсоноблэнерго" подчеркнула, что захват предприятия является противоправным, а Жаханович не имеет никакого отношения к исполнительным органам АО "Херсоноблэнерго". Единственный законный руководитель общества-Сафронов И.М.

В заявлении также сообщается, что с 27 июня "Херсоноблэнерго" частично потеряло контроль над обслуживанием электрических сетей Херсонской области. "Оккупационными органами оказывается давление на работников предприятия, заставляют писать заявления на сотрудничество и прочее", - говорится в заявлении.

Председатель правления АО "Херсоноблэнерго" Игорь Сафронов обратился с письмом к председателю СБУ Ивана Баканова и министру внутренних дел Украины Денису Монастырскому, в котором сообщил о противоправных действиях, совершенных оккупантами и коллаборационистами и попросил о предоставлении правовой оценки и привлечения к уголовной ответственности лиц, которые принимали участие в попытке захвата общества.

Руководство &quot;Херсоноблэнерго&quot; осудило попытку захвата предприятия оккупационной &quot;властью&quot;

"Сегодня поставки электроэнергии на территорию Херсонской области осуществляется с подконтрольной территории Украины, исключительно украинскими поставщиками. Оплата за поставленную продукцию производится только в национальной валюте Украины гривне. Все остальные возможные расчеты - мошенничество", - добавляют в компании.

Напомним, управление АО "Херсоноблэнерго" осуществляет компания "ВС Энерджи Интернейшнл Украина", которая объединяет в единой системе управления пять энергораспределительных предприятий-операторов систем распределения ("Херсоноблэнерго", "Житомироблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Ривнеоблэнерго"). На предприятиях под управлением компании работает более 11 тыс. работников.

С 2014 года акционерами "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" являются граждане Евросоюза Валтс Вигантс (Латвия), Вилис Дамбинс (Латвия), Артурс Альтбергс (Латвия), Олег Сизерман (Германия), Марина Ярославская (Германия).

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