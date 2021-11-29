Руководство "ГарПока" будет нести уголовную ответственность за махинации с европейскими деньгами, - юрист

"Антимонопольный комитет Украины в соответствии с ч. 2 ст. 52 ЗУ "О защите экономической конкуренции" должен наложить штраф в размере до 10% от дохода (выручки) за последний отчетный год, предшествующий году наложения штрафа. Согласно финансовой отчетности ГП "Гарантированный покупатель" за 2020 год чистый доход составил 67 млрд грн, соответственно штраф будет составлять 6,7 млрд грн", - сказал Трофимец.

По его словам, уголовная ответственность для руководителя ГП "Гарантированный покупатель" - это неотвратимое следствие за незаконные сделки со средствами "зеленых" инвесторов, поскольку отзыв госпредприятием части платежей, которые должны были быть направлены производителям энергии по "зеленому" тарифу, выходит за пределы закона.

"Дальнейшее затягивание невыплат отдельным "зеленым" - будет уже иметь уголовную ответственность для должностных лиц, дававших неправомерные указания", - сказал он.

Юрист напомнил и историю, когда Хозяйственному суду города Киева в "ГарПоке" признались, что вопросы с дискриминационным подходом к погашению долгов "зеленым" принимались "наверху", а точнее "на самом верху".

"На рынке ходят слухи, что и.о. директора "ГарПока" планирует авансом распределить между производителями "зеленой" электроэнергии, отозванные и причитающиеся группе ДТЭК платежи на 3 млрд грн. Это станет грубым нарушением законов Украины", - подчеркнул юрист.