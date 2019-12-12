Руководство "Черноморского морского пароходства" подозревают в хищении десятков млн долларов

Бывшим членам совета правления государственной компании "Черноморское морское пароходство" (ЧМП) сообщили о подозрении в хищении нескольких десятков миллионов долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

Сообщается, что подозреваемые работали и представляли интересы госпредприятия во Вьетнаме на совместном предприятии "Лотос". Находясь в составе совета правления ЧМП они заключили ряд фиктивных контрактов, а средства вывели через офшоры. Сумма ущерба оценивается в несколько десятков миллионов долларов для украинской и вьетнамской сторон.

"Чтобы скрыть свою противозаконную деятельность и избежать ответственности, они разорвали все контакты с руководством ГСК "Черноморское морское пароходство", а в дальнейшем пытались скрыть документы о финансово-хозяйственной деятельности СП "ЛОТОС", - сообщили в полиции.

Полиция 11 декабря сообщила фигурантам дела о подозрении по ч.5 ст.27 ч.3 ст.206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила руководителей одного из департаментов горсовета Южноукраинска Николаевской области в хищении денег, предназначенных для реконструкции детсадов. Всего преступным способом вывели 1,3 млн гривен.

Также сообщалось, что чиновники Луганской облгосадминистрации присвоили 10 млн гривен, предназначенных на развитие социальной инфраструктуры в районе ООС. Средства были выделены на строительство детского дома и зоны отдыха.