Руководство армии, СБУ и Нацполиции получило новые звания: список
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил руководству ВСУ, СБУ и Нацполиции новые звания. Среди них главнокомандующий Вооруженными силами генерал-майор Валерий Залужный.
Своим указом №424/2021 Зеленский присвоил главнокомандующему ВСУ генерал-майору Валерию Залужному звание генерал-лейтенанта.
Также новые звания получили:
- начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Сергей Шаптала - генерал-лейтенанта;
- командующий Десантно-штурмовыми войсками Украины полковник Максим Миргородский - бригадного генерала;
- командующий Медицинскими силами ВСУ полковник медицинской службы Татьяна Остащенко - бригадного генерала;
- начальник Главного управления разведки Минобороны полковник Кирилл Буданов - бригадного генерала;
- начальник управления СБУ в Херсонской области полковник Сергей Криворучко - бригадного генерала;
- начальник Центру специальных операций по борьбе с терроризмом СБУ полковник Сергей Дусик - бригадного генерала;
- глава Нацполиции генерал полиции первого ранга Игорь Клименко - генерала полиции первого ранга;
- начальник главного управления Нацполиции в Киеве полковнику полиции Ивану Выговскому - генерала полиции третьего ранга.
Звания бригадного генерала также получили:
- первый заместитель директора департамента службы - начальник управления гражданской безопасности главного управления Нацгвардии полковник Вадим Бидненко;
- первый заместитель директора департамента персонала - начальник управления кадровой работы главного управления Нацгвардии полковник Юрий Посмитный;
- начальник Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины полковнику Валерий Вавринюк.