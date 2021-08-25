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Руководство армии, СБУ и Нацполиции получило новые звания: список

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил руководству ВСУ, СБУ и Нацполиции новые звания. Среди них главнокомандующий Вооруженными силами генерал-майор Валерий Залужный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Своим указом №424/2021 Зеленский присвоил главнокомандующему ВСУ генерал-майору Валерию Залужному звание генерал-лейтенанта.

Также новые звания получили:

  • начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Сергей Шаптала - генерал-лейтенанта;
  • командующий Десантно-штурмовыми войсками Украины полковник Максим Миргородский - бригадного генерала;
  • командующий Медицинскими силами ВСУ полковник медицинской службы Татьяна Остащенко - бригадного генерала;
  • начальник Главного управления разведки Минобороны полковник Кирилл Буданов - бригадного генерала;
  • начальник управления СБУ в Херсонской области полковник Сергей Криворучко - бригадного генерала;
  • начальник Центру специальных операций по борьбе с терроризмом СБУ полковник Сергей Дусик - бригадного генерала;
  • глава Нацполиции генерал полиции первого ранга Игорь Клименко - генерала полиции первого ранга;
  • начальник главного управления Нацполиции в Киеве полковнику полиции Ивану Выговскому - генерала полиции третьего ранга.

Звания бригадного генерала также получили:

  • первый заместитель директора департамента службы - начальник управления гражданской безопасности главного управления Нацгвардии полковник Вадим Бидненко;
  • первый заместитель директора департамента персонала - начальник управления кадровой работы главного управления Нацгвардии полковник Юрий Посмитный;
  • начальник Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины полковнику Валерий Вавринюк.
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