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Руководителю управления главка полиции в Киеве объявили о подозрении в незаконном обогащении

Новости » Происшествия    30.10.2018 - 16:11
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

У правоохранителя во время обысков нашли более 104 тыс. долларов

Следователи прокуратуры Киева сообщили о подозрении в незаконном обогащении заместителю начальника отдела управления уголовного розыска ГУ НП в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на покуратуру Киева.

Также руководителя управления главка столичной полиции подозревают в декларировании недостоверной информации. В частности, ид время обыска в служебном кабинете правоохранителя были изъяты деньги в сумме более 104 тыс. долларов. Из них, по данным прокуратуры, всего по 49 тыс. долларов были подтверждены источники происхождения.

"В то же время законность приобретения должностным лицом остальной суммы не подтвердилась никакими доказательствами. Кроме этого указанные денежные средства не были внесены полицейским в декларацию о доходах и имущественном состоянии", - добавили в прокуратуре.

Полицейскому объявлено о подозрении и подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения. Досудебное следствие продолжается.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также конфискация имущества.

Руководителю управления главка полиции в Киеве объявили о подозрении в незаконном обогащении

Напомним, 23 октября 2018 в Киеве задержали офицеров полиции, которые требовали и получили от гражданина взятку в 50 тыс. долларов за избежание ответственности. В организации преступной группы подозревается оперуполномоченный отдела разоблачения правонарушений в сфере легального оборота наркотиков Управления противодействия наркопреступности ГУ НП в г. Киеве, капитан полиции М.

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