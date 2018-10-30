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Керівнику управління главку поліції в Києві оголосили про підозру в незаконному збагаченні

Новини » Надзвичайні події    30.10.2018 - 16:11
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

У правоохоронця під час обшуків знайли понад 104 тис. доларів

Слідчі прокуратури Києва повідомили про підозру в незаконному збагаченні заступнику начальника відділу управління карного розшуку ГУ НП у Києві. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на покуратуру Києва.

Також керівника управління главку столичної поліції підозрюють у декларуванні недостовірної інформації. Зокрема, ід час обшуку у службовому кабінеті правоохоронця були вилучені гроші в сумі понад 104 тис. доларів. З них, за даними прокуратури, лише щодо 49 тис. доларів мали підтверджені джерела походження.

"У той же час законність набуття посадовцем решти суми не підтвердилася жодними доказами. Окрім цього вказані грошові кошти не були внесені поліцейським у декларацію про доходи та майновий стан", - додали в прокуратурі.

Поліцейському оголошено про підозру та підготовлено клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Досудове слідство триває.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також конфіскація майна.

Керівнику управління главку поліції в Києві оголосили про підозру в незаконному збагаченні

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