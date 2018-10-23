У Києві офіцерів поліції затримали за хабара 50 тис. доларів

Фото: затримання хабарника (vppnr.gp.gov.ua)

Слідчі вимагали гроші у підслідчого за уникнення відповідальності

У Києві затримали офіцерів поліції, які вимагали та отримали від громадянина хабара в 50 тис. доларів за уникнення відповідальності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військову прокуратуру Київського гарнізону Центрального регіону України.

В організації злочинної групи підозрюється оперуповноважений відділу викриття правопорушень у сфері легального обігу наркотиків Управління протидії наркозлочинності ГУ НП у м. Києві, капітан поліції М.

Саме він висунув громадянину України вимогу про передачу йому грошових коштів та обіцяв за названу суму не реєструвати щодо останнього додатковий епізод за ст. 306 КК України та не ініціювати питання про обрання щодо нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Під час проведення негласних слідчих дій було встановлено, що організатор залучив до злочинної діяльності ще двох офіцерів поліції підрозділів ГУ НП в м. Києві, які входили до групи слідчих та мали повноваження для ухвалення процесуальних рішень у кримінальному провадженні щодо зазначеного громадянина України.

"22.10.2018 двоє зазначених офіцерів поліції, діючи в інтересах організатора злочинного угрупування М., одержали від посередника всю суму неправомірної вигоди в розмірі 50 тисяч доларів США", - йдеться в повідомленні.

Після отримання грошей обох учасників злочинної групи - капітана поліції, старшого слідчого слідчого відділу, та лейтенанта, слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого відділу Подільського управління поліції ГУ НП у м. Києві було затримано.

Наразі проводяться слідчі та процесуальні дії з метою встановлення місцезнаходження організатора злочинної групи - капітана М. та його затримання.

Щодо всіх фігурантів справи готується підозра у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Фото: на місці затримання зловмиcників

Нагадаємо, у Києві на хабарі викрили та затримали заступника директора держпідприємства "Льодовий стадіон".