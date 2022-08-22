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Руководителю отдела акцизного налога прислали угрозу: подозревают табачников

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Понедельник 22 августа 2022 17:54
Руководителю отдела акцизного налога прислали угрозу: подозревают табачников Фото: руководителю отдела акцизного налога прислали угрозу (facebook.com / danil.getmantsev)
Автор: Артем Горовенко

Руководителю Департамента акцизного налога ГНС Украины Александру Ярмоленко неизвестные прислали жуткие "подарки" - венок и разлитую кровь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

"Сашку Ярмоленко бандиты-теневики пересказали приветствие. Традиционным для бандитов способом - венок и разлитая кровь. Рядом с детской коляской. Пользуясь случаем, передаю привет бандитам и ворам, лишенным возможности воровать акциз с табака и водки в армии. Ваше время ушло и больше не придет. "Заработков" на кражах больше не будет", - написал Гетманцев.

Руководителю отдела акцизного налога прислали угрозу: подозревают табачников

Фото со страницы Даниила Гетманцева в Facebook (facebook.com/danil.getmantsev)

Именно этот департамент несколько недель назад прекратил работу одного из крупнейших производителей нелегальных сигарет, о чем Гетманцев ранее сообщил в своем Telegram-канале.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, речь идет о табачной фабрике в Желтых Водах в Днепропетровской области.

Как известно, в Желтых Водах расположена табачная фабрика ООО "Юнайтед Табако", которая неоднократно привлекала внимание как силовых органов, так и журналистов. Начиная с 2018 до 2021 года здесь регулярно проводили обыски Государственная фискальная служба, Нацполиция и СБУ.

В январе 2020 года прокуратура Полтавской области объявила о ликвидации незаконного производства сигарет на оборудовании табачной фабрики в Желтых водах, но производство на этой фабрике продолжилось.

В 2018 году компанией "Юнайтед Тобако" заинтересовались журналисты-расследователи из программы "Схемы". Они обратили внимание, что акцизные марки на некоторых марках сигарет этой компании имели маркировку как для импортного, а не отечественного производства.

Кроме того, журналисты выяснили, что "Юнайтед Тобако" имеет тесные связи с депутатами от "Народного фронта", в частности, Олега Крышина и Николая Мартыненко.

Мартыненко подозревали в махинациях с поставкой урана государственному предприятию, организации коррупционных схем с государственных предприятий ВостГОКа и "Энергоатом", что нанесло государству убытки в сумме 6,4 млн евро и $17,2 млн.

С табачной фабрикой в Желтых водах Мартыненко связанных через своих бизнес-партнеров - братьев Николая и Руслана Журило. Те, в свою очередь, тоже замешаны в схемах на Восточном ГОКе.

Руководителю отдела акцизного налога прислали угрозу: подозревают табачников

В 2021 году табачную фабрику в Желтых Водах было названо крупнейшим производителем контрафактных сигарет в Украине.

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