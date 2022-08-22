Керівнику відділу акцизного податку надіслали погрозу: підозрюють тютюнників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данила Гетманцева.

"Сашку Ярмоленку бандити-тіньовики переказали вітання. Традиційним для бандитів способом - вінок і розлита кров. Поруч з дитячим візком. Користуючись нагодою, передаю привіт бандитам та злодіям, позбавленим можливості красти акциз з тютюну та горілки в армії. Ваш час пішов і більше не прийде. "Заробітків" на крадіжках більше не буде", - написав Гетманцев.

Фото зі сторінки Данила Гетманцева у Facebook (facebook.com/danil.getmantsev)

Саме цей департамент кілька тижнів тому припинив роботу одного з найбільших виробників нелегальних сигарет, про що Гетманцев раніше повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, мова йде про тютюнову фабрику у Жовтих Водах у Дніпропетровській області.

Як відомо, у Жовтих Водах розташована тютюнова фабрика ТОВ "Юнайтед Табако", яка неодноразово привертала увагу як силових органів, так і журналістів. Починаючи з 2018 до 2021 року тут регулярно проводили обшуки Державна фіскальна служба, Нацполіція та СБУ.

У січні 2020 року прокуратура Полтавської області оголосила про ліквідацію незаконного виробництва цигарок на обладнанні тютюнової фабрики у Жовтих водах, але виробництво на цій фабриці продовжилося.

У 2018 році компанією "Юнайтед Тобако" зацікавилися журналісти-розслідувачі з програми "Схеми". Вони звернули увагу, що акцизні марки на деяких марках сигарет цієї компанії мали маркування як для імпортного, а не вітчизняного виробництва.

Крім того, журналісти з’ясували, що "Юнайтед Тобако" має тісні зв’язки з депутатами від "Народного фронту", зокрема, Олега Кришина та Миколи Мартиненка.

Мартиненка підозрювали у махінаціях із постачанням урану державному підприємству, організації корупційних схем з державних підприємств СхідГЗК і "Енергоатом", що завдало державі збитки у сумі 6,4 млн євро та $17,2 млн.

З тютюновою фабрикою у Жовтих водах Мартиненко пов’язаних через своїх бізнес-партнерів - братів Миколу та Руслана Журило. Ті, своєю чергою, теж замішані у схемах на Східному ГЗК.

У 2021 році тютюнову фабрику у Жовтих Водах було названо найбільшим виробником контрафактних сигарет в Україні.