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Руководителями Левой партии Германии впервые станут две женщины

Автор: Дмитрий Левицкий

Сопредседателями Левой партии Германии впервые в ее истории станут две женщины. На сегодняшнем онлайн-съезде партия избрала своими новыми руководителями Янине Висслер и Сюзанну Хеннинг-Вельзов.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По результатам онлайн-голосования, Висслер получила 84,2% голосов, а Хеннинг-Вельзов поддержали 70,5% членов партии. Они станут преемниками Кати Киппинн и Бернда Риксингера, которые возглавляли Левую партию в течение почти 9 лет.

Чтобы подтвердить результаты онлайн-голосования, партия проведет еще одни выборы по почте.

Напомним, в конце января нового руководителя выбрала немецкая партия Христианско-демократический союз, которую возглавляла Ангела Меркель. Новым руководителем избрали премьер-министра немецкой федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армина Лашета.

Все, что известно о новом главе ХДС, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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