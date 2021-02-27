Руководителями Левой партии Германии впервые станут две женщины

Сопредседателями Левой партии Германии впервые в ее истории станут две женщины. На сегодняшнем онлайн-съезде партия избрала своими новыми руководителями Янине Висслер и Сюзанну Хеннинг-Вельзов.

Об этом сообщает Deutsche Welle .

По результатам онлайн-голосования, Висслер получила 84,2% голосов, а Хеннинг-Вельзов поддержали 70,5% членов партии. Они станут преемниками Кати Киппинн и Бернда Риксингера, которые возглавляли Левую партию в течение почти 9 лет.

Чтобы подтвердить результаты онлайн-голосования, партия проведет еще одни выборы по почте.