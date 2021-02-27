Керівниками Лівої партії Німеччини вперше стануть дві жінки

Співголовами Лівої партії Німеччини вперше в її історії стануть дві жінки. На сьогоднішньому онлайн-з'їзді партія обрала своїми новими очільницями Яніне Вісслер та Сюзанну Хенніґ-Вельзов.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
За результатами онлайн-голосування, Вісслер отримала 84,2% голосів, а Хенніґ-Вельзов підтримали 70,5% членів партії. Вони стануть наступниками Каті Кіппінґ та Бернда Ріксінґера, які очолювали Ліву партію протягом майже 9 років.
Щоб підтвердити результати онлайн-голосування, партія проведе ще одні вибори поштою.
Нагадаємо, наприкінці січня нового очільника обрала німецька партія Християнсько-демократичний союз, яку колись очолювала Ангела Меркель. Новим керівником обрали прем'єр-міністра німецької федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Арміна Лашета.
Все, що відомо про нового очільника ХДС, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.