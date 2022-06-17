Руководителям оккупационной администрации Скадовска объявили подозрение
Правоохранители объявили подозрение руководителю оккупационной администрации Скадовска Херсонской области и его заместителю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным следователей, оккупанты назначили на пост так называемого главы Скадовской районной военной администрации гражданина России, который длительное время проживал в городе Скадовск. Он во время оккупации города вступил в преступный сговор с российскими военными.
Также подозрение в коллаборационной деятельности объявили украинке, которая заняла должность так называемого первого заместителя оккупационной администрации.
Сейчас досудебное исследование продолжается.
Напомним, мэр Купянска Геннадий Мацегора перешел на сторону оккупанта и пытался создать "временную гражданскую администрацию Харьковской области".
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