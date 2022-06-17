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Руководителям оккупационной администрации Скадовска объявили подозрение

Новина українською →
Скадовск, Пятница 17 июня 2022 18:12
Руководителям оккупационной администрации Скадовска объявили подозрение Фото: руководителям оккупационных властей Скадовска объявили подозрение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители объявили подозрение руководителю оккупационной администрации Скадовска Херсонской области и его заместителю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следователей, оккупанты назначили на пост так называемого главы Скадовской районной военной администрации гражданина России, который длительное время проживал в городе Скадовск. Он во время оккупации города вступил в преступный сговор с российскими военными.

Также подозрение в коллаборационной деятельности объявили украинке, которая заняла должность так называемого первого заместителя оккупационной администрации.

Сейчас досудебное исследование продолжается.

Напомним, мэр Купянска Геннадий Мацегора перешел на сторону оккупанта и пытался создать "временную гражданскую администрацию Харьковской области".

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Херсонская область
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