Руководителям оккупационной администрации Скадовска объявили подозрение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

По данным следователей, оккупанты назначили на пост так называемого главы Скадовской районной военной администрации гражданина России, который длительное время проживал в городе Скадовск. Он во время оккупации города вступил в преступный сговор с российскими военными.

Также подозрение в коллаборационной деятельности объявили украинке, которая заняла должность так называемого первого заместителя оккупационной администрации.

Сейчас досудебное исследование продолжается.