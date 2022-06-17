Керівникам окупаційної адміністрації Скадовська оголосили підозру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

За даними слідчих, окупанти призначили на посаду так званого голови Скадовської районної військової адміністрації громадянина Росії, який тривалий час проживав у місті Скадовськ. Він під час окупації міста вступив у злочинну змову з російськими військовими.

Також підозру у колабораційній діяльності оголосили українці, яка зайняла посаду так званого першого заступника окупаційної адміністрації.

Наразі досудове дослідження продовжується.