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Керівникам окупаційної адміністрації Скадовська оголосили підозру

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Скадовськ, П'ятниця 17 червня 2022 18:12
Керівникам окупаційної адміністрації Скадовська оголосили підозру Фото: керівникам окупаційної влади Скадовська оголосили підозру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці оголосили підозру керівнику окупаційної адміністрації Скадовська Херсонської області та його заступниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідчих, окупанти призначили на посаду так званого голови Скадовської районної військової адміністрації громадянина Росії, який тривалий час проживав у місті Скадовськ. Він під час окупації міста вступив у злочинну змову з російськими військовими.

Також підозру у колабораційній діяльності оголосили українці, яка зайняла посаду так званого першого заступника окупаційної адміністрації.

Наразі досудове дослідження продовжується.

Нагадаємо, мер Куп'янська Геннадій Мацегора перейшов на бік окупанта та намагався створити "тимчасову цивільну адміністрацію Харківської області".

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