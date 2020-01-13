Руководителя региональной налоговой уличили в даче взятки прокурору

Исполняющего обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы одной из областей уличили в даче взятки в размере 25 тыс. долларов руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой не пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Должностному лицу сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины - Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу.

Следствие установило, что глава региональной ГНС предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять взятку в 25 тыс. долларов. В ответ тот должен был не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением взяток от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в том числе уголовной.



Следствие задокументировало факт предоставления неправомерной выгоды, которая, учитывая утверждение самих подозреваемых, должна была стать первым траншем в дальнейшей "взаимодействия" с должностным лицом региональной прокуратуры.

"Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Следствие устанавливает других лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении бывшему заместителю главы Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в растрате 23,7 млн грн государственных средств.

РБК-Украина писало, что СБУ в Хмельницкой области разоблачила чиновника Минобороны на системной коррупции.