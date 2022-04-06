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Руководителя прокуратуры Николаева, которого подозревают в госизмене, арестовали без права на залог

Арестовали руководителя прокуратуры Николаева (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Центральный райсуд города Николаева избрал меру пресечения руководителю Николаевской окружной прокуратуры, которого подозревают в государственной измене. В частности, его задержали без права внесения залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральный райсуд.

Сообщается, что судья избрала меру пресечения руководителю Николаевской окружной прокуратуры, которого подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Принято решение содержания под стражей без права внесения залога.

Согласно материалам ходатайства, мужчина предоставлял через третье лицо представителям специальных служб РФ информацию, что вредит территориальной целостности, суверенитету и неприкосновенности Украины.

Отмечается, что подозреваемый частично признал свою вину. Также он отметил, что предоставлял определенную информацию одному из блогеров в сети Интернет, публикации которого показались подозреваемому объективными и актуальными.

Ранее мы сообщали, что прокурор в Николаевской области сливал врагу информацию о местах содержания оккупантов.

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