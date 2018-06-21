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Руководителя Николаевского СИЗО Цыбулю отправили под ночной домашний арест

НовостиПроисшествия    21.06.2018 - 19:26
Фото: Роман Цыбуля (facebook.com insheTV)
Фото: Роман Цыбуля (facebook.com insheTV)

Военная прокуратура просила избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

Начальнику Николаевского СИЗО Роману Цыбуле, который подозревается в получении неправомерной выгоды от заключенных, избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Об этом сообщает Novosti-N.

Сообщается, что военная прокуратура просила избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В свою очередь, защита просила отказать в удовлетворении ходатайства или же назначить меру пресечения в виде личного обязательства.

В результате судья Центрального районного суда г. Николаева Галина Подзигун приняла решение частично удовлетворить ходатайство прокуратуры и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время сроком до 19 августа.

Напомним, 19 июня руководителя Николаевского следственного изолятора уличили в систематических взятках.

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Теги публикации: Николаев, СИЗО, взятка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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