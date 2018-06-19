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Руководителя Николаевского СИЗО разоблачили на систематических взятках

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 14:34
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Руководитель СИЗО брал у заключенных взятки талонами на бензин и поставлял им запрещенные вещества

Руководителя Николаевского следственного изолятора уличили в систематических взятках. По результатам обысков правоохранители нашли у чиновника часть денег, передает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

"Правоохранители установили, что полковник внутренней службы наладил механизм получения неправомерной выгоды от заключенных криминальных авторитетов за беспрепятственную передачу им запрещенных предметов и обеспечения неконтролируемого передвижения камерами изолятора", - говорится в сообщении.

За свои "услуги" чиновник требовал талоны на большое количество литров бензина.

"По результатам обысков, проведенных в государственном учреждении и по месту жительства полковника, оперативники спецслужбы изъяли часть "прибыли", а также запрещенные предметы и вещества для передачи заключенным", - указано в сообщении.

Отмечается, что сейчас руководителю СИЗО сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере).

В настоящее время продолжается досудебное следствие для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, во Львовской области оперативники управления защиты экономики Национальной полиции Украины на взятке задержали руководителя РГА.

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Теги публикации: взятка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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