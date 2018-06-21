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Керівника Миколаївського СІЗО Цибулю відправили під нічний домашній арешт

НовиниНадзвичайні події    21.06.2018 - 19:26
Фото: Роман Цибуля (facebook.com insheTV)
Фото: Роман Цибуля (facebook.com insheTV)

Військова прокуратура просила обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

Начальникові Миколаївського СІЗО Роману Цибулі, який підозрюється в одержанні неправомірної вигоди від ув'язнених, обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Про це повідомляє Novosti-N.

Повідомляється, що військова прокуратура просила обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. У свою чергу, захист просив відмовити в задоволенні клопотання або ж призначити міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

У результаті суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Галина Подзігун прийняла рішення частково задовольнити клопотання прокуратури і обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час терміном до 19 серпня.

Нагадаємо, 19 червня керівника Миколаївського слідчого ізолятора викрили на систематичних хабарах.

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Теги публікації: Миколаїв, СИЗО, взятка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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